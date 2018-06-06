كيف تختار البطيخة الألذ والأفضل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يتميّز كل فصل بمأكولاته الخاصة، ففي فصل الصيف هناك الكثير من الفواكه التي تناسب الموسم. ولكن يُعتبر البطيخ الفاكهة المفضّلة لدى عدد كبير من الناس

ليس من الصعب معرفة البطيخة السيئة، إذ ستكون القشرة ناعمة و لونها بني، كما يكثر عدد البقع عليها.

أما الطريقة للعثور على أفضل بطيخة هي البحث عن البطيخة التي تحتوي على بقعة ذهبية كبيرة، أو بقعة صفراء، أو خط ملون على سطحها الخارجي، التي تعتبر مكان استراحة البطيخة على التربة، تبدأ البقعة بكونها بيضاء ثم يتغير لونها تدريجياً عند زيادة نسبة السكر، أما عندما تنضج بالكامل فسيكون لونها ذهبياً و قشرها لامعاً.

و تعرف البطيخة اذا كانت جيدة عندما يكون جذعها أخضر، وبالنسبة للشمام، يجب أن يكون خالياً من الشعر الصغير، الندب الطفيفة حول الجذع يمكن أن تشير إلى نسبة السكر التي تحتوي عليها، و ما لا يعرفه الكثيرون أن البطيخ الجيد يُعرف بسهولة في حال تسرَّب العصير من نهاية الساق في البطيخة.

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