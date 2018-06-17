حلوى الشعيرية ابتكار مميّز..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر حلوى الشعيرية بيتية بامتياز. ذلك أنها لا تحتاج سوى القليل من المكونات التي يمكن ايجادها في المنزل من دون الحاجة الى اضافات. ويمكن تحضير هذا النوع من الحلويات في المناسبات والأعياد وتقديمها الى الأصدقاء.

مدّة التحضير: 10 دقائق

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المقادير (8 أشخاص) :

كوبان من الشعيرية الباكستانية.

كريمة مخفوقة.

كوب ونصف من الحليب.

كريم كراميل.

كراميل سائل.

ملعقتان من الزبدة.



طريقة التحضير:

نضع ملعقتين من الزبدة في مقلاة متوسطة الحجم على نارهادئة، ونتركها حتى تذوب، ثمّ نضيف الشعيرية ونقلّبها مع الزبدة لمدّة 3 دقائق حتّى تتحمص ويصبح لونها ذهبياً.

نرفع الشعيرية عن النار ونتركها جانباً لتبرد لمدّة 5 دقائق.

نضع الحليب مع الكريم كراميل في قدر على نار هادئة، ثمّ نحرك الخليط جيّداً حتى يتماسك ويتجانس .

نضع الشعيرية في طبق زجاجي مرتفع الأطراف.

نضيف خليط الحليب والكريم كراميل فوق الشعيرية المحمّصة التي تم تحضيرها مسبقاً لتتشكّل لدينا طبقة ثانية.

ندهن الكريمة المخفوقة فوق طبقة الحليب والكريم كراميل حتّى تتشكل لدينا طبقة ناعمة ومتساوية.

نضع الكراميل السائل فوق الكريمة كطبقة أخيرة للتزيين.

نترك الحلوى لتبرُد قبل التقديم.

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