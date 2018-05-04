طريقة سهلة لتحضير المعكرونة بالخضر..
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
تعتبر المعكرونة من أشهر الأكلات التي يحبها الجميع صغارا وكبارا، وهي متعددة الأشكال، منها: المعكرونة العادية، المعكرونة الملونة، المعكرونة القصيرة، المعكرونة الطويلة، وعلى الرغم من اختلاف أشكالها وأنواعها إلا أن طعمها يظل مميزا، وأكثر ما يميزها سهولة تحضيرها وتحمل إضافتها على الكثير من المكونات، اكتشف طريقة تحضير المعكرونة بالخضر وفق موقع مطبخ "سيدتي"..
المقادير
- معكرونة : عبوة
- الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- الكرفس : 2 عود (مفروم ناعم)
- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم ناعم)
- خيار : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- طماطم : 2 حبة (مفرومة)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- صلصة السلطة الايطالية : كوب (جاهزة)
- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)
طريقة التحضير
1. اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها وضعيها جانبا.
2. اخلطي في وعاء واسع الجزر والكرفس والخيار والفلفل الأخضر والطماطم والبصل.
3. أضيفي المكرونة المسلوقة.
4. أضيفي الصلصة الايطالية وقلبي حتى تمتزج المكونات.
5. وزعي الجبن "البارميزان" على الوجه وقدميها..
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