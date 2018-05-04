طريقة سهلة لتحضير المعكرونة بالخضر..

... قدمي لأسرتك اليوم الخضار المشوي تناول الخضروات بشكل مستمر أمرا هاما وضروريا لجسم صحي ونمو صحي لأطفالك نظرا لما لها من فوائد غذائية عديدة في مجال الرشاقة والتغذية عموما نظرا لاحتوائها على العديد منالعناصر الغذائية والألياف الغذائية ولكنها قد لا تلقى قبولا كبيرا بين افراد الأسرة كبارا او صغارا لذا يجب تقديمها بصور مختلفة شهية ليقبلوا على تناولها، نقدم لك اليوم طريقة جديدة لتحضير الخضروات المشوية.

... للباحثين عن الرشاقة.. باستا فيتوتشيني الفريدو قليلة الدسم المكرونة احد الأطباق الشهية التي تفضلها الأسرة صغارا وكبارا ولكنها بالطبع تحتوي على نسبة من النشويات والكريمة التي تقدم معها دسمة لذا اليك طريقة تحضير طبق الفيتوتشيني الفريدو قليلة الدسم.

... شاهد: كيف يأكل ويبكي الجنين داخل رحم الأم؟ لطالما تسائلنا عندما كنا صغاراً وحتى اليوم، كيف يبدو الجنين داخل رحم الأم، وماذا يفعل طيلة التسعة أشهر؟ كيف يبدو شكله عن قرب؟ ولكن اليوم بفضل الماسح الضوئي بتقنية 4D يمكننا ايجاد اجابات لتلك الأسئلة

... بالفيديو: كيك الفانيلا بالتوت البري من أشهى أنواع الحلويات الغربية هو الكيك.. فمنه ما هو محضر بالفانيلا أو الشوكولاتة اللذيذة أو الكريمة الغنية اخترنا لك أسهل وصفة كيك الفانيلا بالتوت البري الشهي

... 5 فوائد.. ستجبرك على أكل البامية مسلوقة أو مقلية! البامية هي أحد الخضروات الخضراء الموسمية، وهي تتوفر بشكل أساسي في فصل الصيف، تعتبر البامية مخزن للعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات!