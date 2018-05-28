إليك أسرع طريقة للف ورق العنب (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يعتبر ورق العنب من الأطباق العربية الشعبية البسيطة التي تشتهر في جميع الدول العربية؛ حيث إنه يتم تحضيره بالعديد من الطرق حسب العادات المتبعة لهذا الطبق في كل بلد، فهذا الطبق يشتهر في المدن الفلسطينية باسم "الدوالي"

يعاني الكثيرون، خاصة السيدات من لف ورق العنب، حيث يمضي البعض منهم ساعات عدة لتحضيرها ولفها بالشكل الصحيح لذلك، سنعرض عليكم طريقة لتحضير "ورق عنب" بأسلوب فريد، من خلاله يمكن لف رق العنب بأسرع طريقة ممكنة باستخدام كيس بلاستيكي أو كيس نايلون.

إليك المراحل:

قم بوضع ورقة العنب على الكيس البلاستيكي بشكل سليم..

ضع الحشوة في منتصف الورقة كالمعتاد، بعد ذلك لف ورقه العنب من الجانبين والأمام فقط..

اغلق الكيس البلاستيكي على ورقة العنب بحسب الطريقة الواردة في الفيديو

قم أخيرا بشد الكيس، ثم سيظهر في النهاية بشكل رائع وخال من الشوائب..

مصدر الصورة ( موقع هي)





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