بالفيديو: كيك الفانيلا بالتوت البري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من أشهى أنواع الحلويات الغربية هو الكيك.. فمنه ما هو محضر بالفانيلا أو الشوكولاتة اللذيذة أو الكريمة الغنية اخترنا لك أسهل وصفة كيك الفانيلا بالتوت البري الشهي والمناسبة لضيافتك المميزة.

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المقادير (10 اشخاص)

- مقادير التزيين :

التوت البري : 250 غراماً (أحمر)

كريمة : 500 مل (سائلة)

سكر البودرة : 5 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة صغيرة (أو زيت / لدهن صينية الفرن)

- الزبدة : نصف كوب (غير مملحة / بدرجة حرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة (بدرجة حرارة الغرفة)

- خلاصة الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- طحين : كوب ونصف (لجميع الاستخدامات)

- ملح : رشّة

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان

- حليب : نصف كوب

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طريقة التحضير

1. يحمى الفرن على حرارة الفرن 175 من الأسفل فقط.

2. يجهز قالب الفرن حجم 7 إنش أو 18 سم، ويدهن بالزيت أو الزبدة، وثم نضع ورق الزبدة ويوضع جانباًً.

3. في وعاء كبير نخفق الزبدة والسكر حتى يصبح كريمي ثم يضاف البيض والفانيلا ويخفق جيداًً.

4. في وعاء صغير يخلط الطحين والملح والبيكنج باودر، ثم ينخل ويضاف إلى الخليط الكريمي ونكمل الخفق.

5. نضيف الحليب ونخفق حتى يتجانس الخليط، يوضع في قالب الفرن ويدخل إلى الفرن من 35-40 دقيقة.

6. عندما يجهز الكيك يخرج من الفرن ويوضع على شبك حتى يبرد تماماً.

7. يقطع الكيك إلى نصفين ويفضل أن تغطى ببشكير مطبخ إلى أن يتم العمل بها.

8. لتحضير كريمة التزيين: يقطع 200 غرام من التوت البري إلى قطع صغيرة، ثم نضع الكريمة السائلة ونضع عليها السكر البودرة بعد التنخيل ونخفق حتى تعطي الشكل الثابت، ثم نضيف إليها التوت البري ونحرك بلطف، وتوضع بالثلاجة إلى حين التزيين.

9. نزين الكيك بالكريمة وبباقي حبات التوت على الوجه.

10. توضع بالثلاجة حوالي ساعة ثم تقدم.

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