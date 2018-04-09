سلطة الروكفور مع الإجاص.. طبق صحي وغنيّ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تختلف الأذواق فيما يتعلق بخلط الفاكهة والخضروات في نفس الطبق، ولكن مما لا شك فيه أن النتيجة ستكون افضل والطعم سيكون لذيذاً عندما تكون المكونات متناسقة.

فإذا أردتم تجربة طعم جديد، ووصفة فريدة غنية بالمكونات الصحية إليكم طريقة تحضير سلطة الجبن الأزرق (Roquefort) مع الإجاص.

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المكونات: (4 أشخاص)

- خس: بحسب الرغبة.

- إجاص: 4 حبات كبيرة مفرومة.

- جبن الروكفور: 150 غرام من الجبنة مفتفتة.

- أفوكادو: 1 حبّة مقشرة ومقطعة لمكعبات.

- بصل: 1/2 كوب شرائح رقيقة.

- سكر أبيض: 1/4 كوب.

- الجوز المقشر: 1/2 كوب.

- زيت زيتون: 1/4 كوب.

- خلّ أحمر: 3 ملاعق صغيرة.

- الخردل: 1 ½ ملعقة.

- ثوم: حصّ مفروم

- ملح: 1/2 ملعقة.

- فلفل أسود: حسب الرغبة.

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طريقة التحضير:

- حضروا المقلاة على نار متوسطة ثم أضيفوا السكر مع الجوز، استمروا في التحريك بلطف حتى يذوب السكر ويختلط جيداً مع الجوز ثمّ اتركوها لتبرد وكسروها إلى قطع.

- امزجوا الزيت مع الخل، ثم أضيفوا الخردل، الثوم المفروم، الملح والفلفل.

- في وعاء كبير ضعوا الخسّ مع الإجاص والجبن الأزرق والأفوكادو والبصل، صبوا مزيج الزيت والخلّ داخل الوعاء ثمّ رشوا الجوز على الوجه ويصبح الطبق جاهزاً للتقديم.

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