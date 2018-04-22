إليك طريقة تحضير المعكرونة بالجبن فقط..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

المعكرونة بالجبن تعتبر بالنسبة للكثيرين عشق لا ينتهى، ولكن الكثير لا يعرف كيفية صنعها فى البيت فيضطر لشرائها من المحال التجارية..

1- مقادير طريقة عمل المعكرونة بالجبن

نصف كيلو معكرونة

ربع كيلو جبن

ربع كيلو جبن شيدر

ربع جبن موزريلا

ربع جبن ريكفورد

بقدونس

زيت زيتون

فص ثوم مفروم

فلفل حار أحمر

ملح وفلفل أسود

زيت

2- طريقة عمل معكرونة بالجبن

1 - نقوم بوضع لتر ماء على النار حتى تمام الغليان.

2 - نضع المعكرونة بالماء ثم نضيف معلقة ملح صغيرة و قليل من الزيت حتى لا تتعجن المعكرونة.

3- نقوم بتذويب جبن الرومى و جبن الشيدر و خلطهم ببعض ثم نضيف إليهم الموزريلا .

4 - نخرج المعكرونة من المياه المغلى..

5 - نقوم بغسل المعكرونة تحت مياه جارية حتى تتخلص من النشويات.

6- نقوم بتسخين الفرن قبل إدخال المعكرونة بعشر دقائق..

7- نضع المعكرونة فى الصينية التى ستدخل الفرن .

8 - نضع المعكرونة فى الصينية التى ستدخل الفرن .

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