طريقة تحضير "اللازانيا" الإيطالية باللحم في وقت قياسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يعتبر طبق اللازانيا من الأطباق الإيطالية المميزة، فغنى وتجانس نكهات مكوناته جعلت منه طبقاً جانبياً مميزاً في الدعوات والحفلات الكبرى



المقادير

6 اشخاص

1 علبة لازانيا.

خلطة البشاميل:

1 لتر حليب قليل الدسم.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

1/2 كوب من الدقيق الأبيض.

1/4 كوب من جبنة البارميزان.

رشة بهار أبيض.

رشة ملح.

حشوة اللحم: 500 جرام من اللحم المفروم فرماً ناعماً.

1 بصلة كبيرة الحجم مفرومة فرماً ناعماً.

4 حبات كبيرة من البندورة الحمراء، مطحونة.

3 حبات فلفلة خضراء مقطعة قطعاً ناعمة.

2 فص ثوم مهروس.

5- حبات فطر

1 ملعقة كبيرة من الاوريغانو المجفف.

2 ملاعق صغيرة من الملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

كوب من الماء.



طريقة التحضير:

- لتحضير البشاميل:

ضعي الزبدة مع الدقيق الأبيض على النار وحركي المزيج حتى يتحمص.أضيفى الحليب ورشة من الملح والبهار الأبيض على الزبدة والدقيق، وحركي جيداً حتى تتكون صلصة البشاميل.

- لتحضير حشوة اللحم:

فى طنجرة متوسطة الحجم، ضعى ملعقة كبيرة من الزيت النباتى وأضيفى عليها البصل والثوم والفلفلة الخضراء، وحركى جيداً ليصبح لونها ذهبياً. أضيفى اللحم المفروم، وقلبيه حتى يجف ويصبح لونه بنياً.عندما ينضج اللحم أضيفى البندورة المهروسة والاوريغانو والملح والفلفل الأسود، وكوب الماء وغطي الطنجرة مدة 5 دقائق.

لتحضير اللازانيا:

أحضرى صينية خاصة بالفرن، ووزعى القليل من البشاميل فى قاعها. وزعى بعض شرائح اللازانيا فوق البشاميل، ووزعى فوقها جبنة البرميزان واللحم المفروم. أعيدى توزيع القليل من صلصة البشاميل، ومن ثم شرائح اللازانيا واللحم.

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