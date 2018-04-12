إليك طريقة سريعة لتحضير الكوسة الطازجة و البشاميل (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر "الكوسا" بالبشاميل من أطيب الأكلات التي يتم تقديمها في المطاعم، وهي وجبة غنية وشهية، ومليئة بالفوائد إذا ما تمّ تناولها باعتدال وبكميات معقولة، وفق موقع "أطيب طبخة".



المكونات

كوسا كبير الحجم – 500 غرام

لتحضير الحشوة:

بصل مفروم فرماً ناعماً – 1

معجون طماطم – ملعقتان كبيرتان

زيت – ملعقتان كبيرتان

لحم مفروم – 500 غرام

ملح – بحسب الرغبة

قرفة مطحونة – ملعقة صغيرة

فلفل أسود – نصف ملعقة صغيرة

صنوبر – نصف كوب

صلصة بشاميل جاهزة – 3 أكواب

جبن موزاريلا مبشور – 3 أكواب

طريقة التحضير:

1- قطعي كل حبة كوسا إلى نصفين بطريقة طولية..

2- ضعي شرائح الكوسا المُفرغة في قدر من الماء المغلي لـ5 دقائق..

3- لتحضير الحشوة: حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

- في قدر، حمّي الزيت وقلّي البصل حتى يذبل..

- أضيفي معجون الطماطم واخلطي..

4- أضيفي اللحم حتى يبدأ بالنضوج، ثم نكهيه بالملح والفلفل الأسود والقرفة، وأضيفي الصنوبر وامزجي الخليط..

5- ضعي مقدار ملعقتين كبيرتين من حشوة اللحم في كل كوسا..

6- أسكبي صلصة البشاميل على كل حبة كوسا محشوة..

7- أدخلي الصينية إلى الفرن من 15 إلى 20 دقيقة، أو حتى يذوب الجبن ويشقر وجه الصينية..



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