أفضل طريقة لعمل شرائح اللحم بالثوم والزبدة فقط..

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



يعد اللحم الأحمر الأسهل هضما، ويحتوي على العديد من العناصر ذات القيمة الغذائية العالية، كالمعادن والفيتامينات والبروتينات، يؤكل اللحم مشويا، مطبوخا أو مقليا.. تعرف على أفضل طريقة لعمل شرائح اللحم المحمرة.. وفق طريقة الطباخ " غوردن رامساي"..

المكونات:

شريحتين من اللحم

ملعقة صغيرة من اللحم

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون

حبات الثوم

زيت الزيتون

إكليل الجبل

طريقة التحضير:

1- يتم اختيار شريحتين من اللحم بشكل جيد، ويوضع عليها رشة ملح وفلفل أسود وكمية قليلة من الزيت

2- توضع على المقلاة لتنضج على نار هادئة ..

3-حاول قليها بشكل جيد حتى يصبح لونها برونزيا ثم حاول تكرار الأمر مع الجوانب..

4- ضف عليها إكليل الجبل ثم فص كامل من الثوم

5 ثم ضف القليل من زيت الزيتون وقطعة متوسطة من الزبدة

6- حاول أن تمرر الزبدة المذابة والثوم على القطعتين ثم استمر في قليهما حتى تصبح القطع قريبة إلى الحمرة..

7- بعد أن تمتص الشريحتين كل المرق الموجود بالمقلاةن ثم حاول وضعهما فوق قطعة خشبية وتقطيعهما شرائح طويلة..

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