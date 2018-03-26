قم بصنع "الدونات" البرتغالية في المنزل.. إليك طريقة تحضيرها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



من أشهر الحلويات الغربية هي الدونات، وهي إحدى أنواع الحلوى اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، فنجد الكثير من الناس يرتادون محلات الحلويات لشراء الدونات مع أن طريقة صنعها سهلة ومن الممكن أن تتم في المنزل، نقترح عليكم طريقة صنع "الدونات البرتغالية"، وفق موقع "cooking of joy"..

المكونات:

الحشوة

1 كوب سكر

1/2 كوب زبدة

1 1/2 ملعقة طعام عصير ليمون طازج

1/4 لب فاكهة ما

6 صفار البيض مخفوقة

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، إمزج السكر والزبدة والليمون معاً. جلب ليغلي.

في وعاء صغير ، اخفق صفار البيض مع 1/4 من مزيج الليلكي الساخن ؛ صب الخليط السابق على صفار البيض مرة أخرى..

قم بغلي الخليط على نار خفيفة، والحفاظ على خفقه باستمرار حتى يصبح أكثر انسيابية..

الدونات:

3 أكواب من طحين الخبز

1/4 كوب سكر

1 ملعقة طعام + 1/2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة

7 بيضات

ملعقتان صغيرتان من الملح

1 1/2 كوب زبدة ، خففت إلى درجة حرارة الغرفة

زيت نباتي للقلي

السكر..



طريقة التحضير:

في وعاء كبير، قم بخلط الدقيق والسكر والخميرة مستعملا الخلاط الكهربائي

قم بصب البيض على الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم ضف الملح والزبدة الناعمة، مع الاستمرار في الخلط بسرعة متوسطة

للحصول على خليط متجانس..

انقل العجين إلى وعاء كبير ثم قم بحفظ الخليط تحت درجة حرارة متوسطة لمدة ساعتين..

شكل العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم مددها على سطحٍ أملسٍ مرشوش بالطحين.

يتم صف الدونات على سطح مستوٍ ومدهون بالزيت وتركها حتى تختمر وترتفع إلى الأعلى.

يتم قلي الدونات بزيت عالي الحرارة، وتركها حتى تتحمر وتكتسب لونا ذهبيا.





قم بحشو الدونات الجاهزة بالحشوة التي حضرتها سابقا..





اقرأ أيضا:

طريقة تحضير بسكويت "الكوكيز" الصحي والسريع

