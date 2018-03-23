لكل عشاق القهوة.. إليكم طريقة تحضير حلوى "النسكافيه"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ما زالت ‫القهوة أيقونةَ ‫‏الصباح‬، وسيِدة الدفء إذ نغادر نشوة الحلم، تجمعنا وتلملم ما تناثر منا في الفضاء، وما زال الكثيرون لا ينعش مزاجهم إلا بهذا المشروب السحري.. ولعشاق القهوة، نقترح عليكم هذا المشروب في قالب آخر، وهي وصفة الحلوى بالنسكافيه والبسكويت، وفق مجلة "سيدتي":



المكونات:

جبن كريمي : علبة

- القشطة : علبتين

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (مطحون)

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

- بسكويت : عبوة (سادة)

- الماء : 2 كوب (مخلوط بـ 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير)

- الكاكاو : ملعقة كبيرة (مخلوط مع 1 ملعقة كبيرة ماء)..



طريقة التحضير:

1 - في وعاء الخلط: ضعي الجبن الكريمي، والقشطة، والسكر المطحون، والقهوة سريعة التحضير، واخلطي باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

2 - حضري طبق التقديم، واخلطي القهوة سريعة التحضير مع كوبان الماء، وبللي قطع البسكويت بالقهوة، وضعيها بقاع الطبق.

3 - أضيفي طبقة ثانية من خليط الجبن الكريمي والقشطة فوق طبقة البسكويت.

4 - كرري الخطوات السابقة، لتتشكل لديك طبقات بحسب الرغبة أو حتى نفاذ الكمية.

5 - للتزيين، اخلطي الكاكاو والماء، وشكلي بالخليط خطوط بالطول أو العرض.

6- أدخلي الطبق للثلاجة لمدة 4 ساعات، وقدميها باردة..

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