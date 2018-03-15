من الكوزينة الجزائرية....طاجين الزرودية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يعتبر المطبخ الجزائري من اغنى المطابخ العربية الذي يزخر بالتنوع و هذا يعود للمناخ المتوسطي حيث تتوفر جميع انواع الخضروات التي تدخل في مكونات الاطباق الجزائرية و سنتعرف اليوم على طاجين الزرودية اكيد انكم لم تعرفوا الزرودية لانها باللهجة الجزائرية و معناها الجزر و هي من بين الاكلات الشهية التي تزين الموائد الجزائرية في معظم الاوقات و اليكم المقادير :

مقادير

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

قطع من صدر الدجاج

1 حبة بصل بنية ومتوسطة الحجم، مفرومة جيداً

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل ابيض(بدل الفلفل الاسود)

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل

2 جزر كبير الحجم، مقشر ومقطع لدوائر سماكة الواحدة منها بحوالي 2 سم

2 كوب ماء دافى للمرقة

300غرام جلبانة (بزلاء)

طريقة التحضير