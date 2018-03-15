من الكوزينة الجزائرية....طاجين الزرودية
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة
يعتبر المطبخ الجزائري من اغنى المطابخ العربية الذي يزخر بالتنوع و هذا يعود للمناخ المتوسطي حيث تتوفر جميع انواع الخضروات التي تدخل في مكونات الاطباق الجزائرية و سنتعرف اليوم على طاجين الزرودية اكيد انكم لم تعرفوا الزرودية لانها باللهجة الجزائرية و معناها الجزر و هي من بين الاكلات الشهية التي تزين الموائد الجزائرية في معظم الاوقات و اليكم المقادير :
مقادير
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- قطع من صدر الدجاج
- 1 حبة بصل بنية ومتوسطة الحجم، مفرومة جيداً
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل ابيض(بدل الفلفل الاسود)
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل
- 2 جزر كبير الحجم، مقشر ومقطع لدوائر سماكة الواحدة منها بحوالي 2 سم
- 2 كوب ماء دافى للمرقة
- 300غرام جلبانة (بزلاء)
طريقة التحضير
- سخني في وعاء 1 ملعقة من الزيت، على نار بين متوسطة-مرتفعة.
- اطبخي الدجاج لحوالي 2 دقيقة من كل الجوانب حتى يصبح لونه بني اللون
- اخفضي النار لمتوسطة اسقطي فيه البصل وحركيه من 2-3 دقائق أو ليصبح طرياً.
- اضيفي الفلفل الابيض مع الملح و الزنجبيل مع التحريك ل1 دقيقة أو حتى تظهر منهم رائحة عطرة.
- اضيفي الجزر و الجلبانة (البزلاء)، وحركي لمدة 1 دقيقة
- اضيفي 2 كوب ماء دافى
- وبعدما ينضج الدجاج نخرجه من الوعاء و نقوم بتفتيته الى قطع صغيرة نضيف له 3 قطع جبن و حبة بيض حتى يتماسك جيدا
- وبعد ذلك نقوم بعمل كريات او بشكل اصابع و نحطها في الطحين قبل ان ندخلها في الثلاجة لمدة 10 دقائق
- نخرج الكريات من الثلاجة و نقوم بقليهم حتى يصير لونهم احمر
- بعدما يستوي الجزر و البزلاء نضعم في وعاء واسع و نضيف عليهم كريات الدجاج المقلية و نزينهم بحبات بيض والجبن من فوق قبل ان ندخلهم الى الفرن لمدة 15 دقيقة
- قدمي طاجين الزرودية الجزائري الرائع الى الضيوف و اكيد الجميع سوف يتمتع بالذوق الرائع و شهية طيبة