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من الكوزينة الجزائرية....طاجين الزرودية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يعتبر المطبخ الجزائري  من اغنى المطابخ العربية الذي يزخر  بالتنوع  و هذا  يعود  للمناخ المتوسطي  حيث تتوفر جميع انواع الخضروات التي  تدخل في  مكونات الاطباق الجزائرية و سنتعرف اليوم على  طاجين الزرودية  اكيد انكم  لم تعرفوا الزرودية   لانها باللهجة الجزائرية و معناها الجزر و هي من بين الاكلات الشهية التي تزين الموائد الجزائرية  في معظم الاوقات  و اليكم المقادير :

مقادير

  • 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  •  قطع من صدر الدجاج
  • 1 حبة بصل بنية ومتوسطة الحجم، مفرومة جيداً
  • 1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل ابيض(بدل الفلفل الاسود)
  • 1 ملعقة صغيرة ملح
  • ½ ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل
  • 2 جزر كبير الحجم، مقشر ومقطع لدوائر سماكة الواحدة منها بحوالي 2 سم
  • 2 كوب ماء دافى للمرقة 
  •  300غرام جلبانة (بزلاء)

طريقة التحضير

  1. سخني في وعاء 1 ملعقة من الزيت، على نار بين متوسطة-مرتفعة.
  2. اطبخي الدجاج لحوالي 2 دقيقة من كل الجوانب حتى يصبح لونه بني اللون
  3. اخفضي النار لمتوسطة اسقطي فيه البصل وحركيه من 2-3 دقائق أو ليصبح طرياً.
  4. اضيفي الفلفل الابيض مع الملح و الزنجبيل مع التحريك ل1 دقيقة أو حتى تظهر منهم رائحة عطرة.
  5. اضيفي الجزر و الجلبانة  (البزلاء)، وحركي  لمدة 1 دقيقة
  6. اضيفي 2 كوب ماء دافى 
  7. وبعدما  ينضج الدجاج  نخرجه من الوعاء و نقوم بتفتيته الى قطع صغيرة نضيف له  3 قطع جبن و حبة بيض  حتى يتماسك جيدا 
  8. وبعد ذلك  نقوم بعمل كريات او بشكل  اصابع و نحطها في الطحين قبل  ان ندخلها في الثلاجة لمدة 10 دقائق
  9. نخرج  الكريات من الثلاجة و نقوم بقليهم حتى يصير لونهم احمر  
  10.  بعدما  يستوي الجزر و البزلاء نضعم في وعاء واسع  و نضيف عليهم كريات الدجاج المقلية  و نزينهم بحبات بيض والجبن من فوق قبل ان ندخلهم الى الفرن  لمدة 15 دقيقة 
  11. قدمي طاجين  الزرودية   الجزائري  الرائع  الى الضيوف  و اكيد الجميع  سوف  يتمتع بالذوق  الرائع  و شهية طيبة 

 

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