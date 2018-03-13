تجاهل الطرق التقليدية.. حضر شطيرة البيض بطريقة مبتكرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

إذا كنت ترغب في صنع شطيرة بالبيض وبمكونات صحية، فلا تحضرها بالطريقة التقليدية يعني اعتماد الطبقات، التي دائما ما تفشل في الحفاظ على الاستقرار جيدا داخل الشطيرة، خصوصا عند تناولها، جرب هذه الطريقة المبتكرة والمغرية في نفس الوقت، لتحصل على شطيرة شهية جدا



إليك الخطوات الأساسية لتحضير هذا الطبق:

الخطوة 1

إستخدم "قالب لصنع الحلويات" المستدير، ثم حاول أن ترسم حفرة وسط شريحة الخبز، وقم بقطعها بتأني، لتضمن الشكل الدائري وسط الشطيرة..

الخطوة 2

سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وأضف عليه اللحم المقدد لمدة 6 دقائق.









الخطوه 3

قطع حبة من "الأفوكادو"، افرمها جيدا لتصير مثل الكريمة، وضف عليها المايونيز والملح في وعاء صغير لتحصل على خليط متماسك، ثم ضف عليه القطع الصغيرة من اللحم المقدد الذي حضرته سابقا..





الخطوة 4

ضع قطعتين من شرائح الخبز الجاهزة في المقلاة مع ملعقة من الزيت؛ وضع بيضة داخل الحفرة التي حضرتها سابقا وسط الشطيرة، أضف القليل من الفلفل الأسود فوق كل بيضة، ثم حاول أن تقلي الخبز المحشو بالبيض ليتماسكا معا.. ثم ضع داخل الشطيرتين خليط الأفوكادو المتماسك مع الخس وقطع الطماطم..







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