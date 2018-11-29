إليك 5 أطعمة مفيدة جداً لطفلك في فترة البرد (صور)

أخبار الآت | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عندما يبدأ الشتاء مصطحباً معه البرد والمطر ، تكثر الأمراض الموسمية، وقد تشعرين برغبة ملحّة في حماية طفلك من الاصابة فيها عبر تغذيته بطعام يساعده في تقوية مناعته ، تعرفي معنا على 5 أنواع من الأطعمة التي على طفلك تناولها فى فترة البرد...

1. البطاطا الحلوة

وهي من الأطعمة التي تمد الطفل بالحيوية التي تتراجع بسبب البرد، وتحتوي البطاطا الحلوة على الألياف والبوتاسيوم.

2. الحساء

ويشمل الحساء فائدة الخضراوات التي يتم سلقها وتقديمها للطفل، واحتوائه على السوائل التي تمد الطفل بالحيوية، وكذلك ترطب الأغشية المخاطية لديه.

3. السبانخ

وهي تعتبر من الخضراوات الغنية بفيتامين "A" وفيتامين "C" والحديد وحمض الفوليك، وهي عناصر تقيه من الرشح وتقوي مناعته.

4. الجزر

يحتوي على مادة البيتا كاروتين، وهي محفزة لجهاز المناعة لدى الطفل، فتقيه من الأمراض وخاصة نزلات البرد.

5. القرنبيط

يحسن الهضم ويعزز الطاقة ومضاد للالتهابات، كما أن غناه بالفيتامينات يساعد على تقوية مناعة الطفل.

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