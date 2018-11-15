لمحبي الحلويات.. جربوا "كعكة التوبليرون" النباتية (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر مثلث شوكولا توبليرون من أكثر أنواع الشوكولا انتشاراً وشعبيةً في العالم، وله تاريخ قديم جداً. وكلمة "توبليرون" هي علامة تجارية للوح الشوكولا السويسرية المملوكة لشركة الحلويات الأمريكية موندليز العالمية.

جديد الشركة أنها بدأت بالتعامل مع مخبز "آلموندي" السويدي، لصناعة كعكة "التوبليرون" مع اللوز، والتي تتألف من قاعدة اللوز المغطاة بالشوكولا والحليب، موس شوكولا، قطع من توبليرون مطحونة مع الشوكولا.

بدورهِ، قال مدون "آلموند" وهو "ماركي ديفو" لموقع "إنسايدر" أنه "اكتشف الكعكة في سوق "نت كوست" في بروكلين - نيويورك"، مشيراً إلى أنها "تكلفتها تبلغ حوالى 9 آلاف دولار".

ووفقاً لموقع "آلموندي"، فإنّ "كعكة التوبليرون نباتية وخالية من الغلوتين، وتباع مجمّدة في المتاجر".

وبحسب ديفو، فإن "الكعكة موجودة في بروكلين وتحديداً في "نيت كوست ماركت"، مشيراً إلى أنه "ليس معلوماً ما إذا كانت هذه الكعكة موجودة في جميع متاجر البيع".

وفي صيف 2018، أطلقت شركة "توبليرون" علبة تحتوي على 3 مثلثات آيس كريم، غنية بالشوكولا والكاكاو بالإضافة إلى الكراميل.

مصدر الصورة: انستغرام

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