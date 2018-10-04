إكتشف سر الحشوة المثالية لورق العنب بلمسات خاصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر ورق العنب من الأطباق العربية الشعبية البسيطة التي تشتهر في جميع الدول العربية؛ حيث إنّه يتم تحضيره بالعديد من الطرق حسب العادات المتبعة لهذا الطبق في كلّ بلد، فهذا الطبق يشتهر في المدن الفلسطينيّة باسم الدوالي، وفي القدس بورق العنب، ولبنان وسوريا باليلانجي، وكل منها يحضّر بطريقة تختلف بعض الشيء.

وللاستمتاع بهذا الطبق العربي الشهير، نقدم لك طريقة مبتكرة لتحضير ورق العنب مع العدس. زيت الزيتون من العناصر التي تضفي مذاقاً شهياً خاصاً على الطبق. لا تنسَ النعناع والبقدونس والبندورة أيضاً!



المقادير

كوبان من الأرز

نصف كيلو من البندورة

رزمتان من البقدونس

رزمة من النعناع

3 بصلات

رشة بهار

رشة قرفة

رشة ملح

كوب من زيت الزيتون

3 ليمونات حامضة

نصف كوب من العدس

طريقة التحضير

ينقى البقدونس ويغسل ويفرم ويضاف الأرز بعد غسله

تفرم البندورة وتضاف الى المزيج..

ترش البهارات وزيت الزيتون فوق المزيج

ينقع العدس قبل يوم من تحضير الحشوة ويضاف الى المزيج

يضاف عصير الحامض الى المقادير

يخلط المزيج ويصبح جاهزاً ليلف

مصدر الصورة (موقع hayatouki)



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