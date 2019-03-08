إليكم أبرز أسماء المؤثرين العرب تحت سن الـ30 عاماً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



نشرت مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، قائمة Arab 30 under 30 بنسختها الثانية التي تضم أسماء المؤثرين العرب تحت سن الـ30 عاماً.

وضمت القائمة اللبناني مروان أبو ديب المقيم في ماساشوستس الأمريكية، وهو يملك إرثاً كبيراً في تصميم المدن الذكية في مختلف دول العالم، بالاضافة الى 7 مصريين من بينهم بطلة الاسكواش للنساء نور الشربيني.

كما ضمت القائمة الفنانة السعودية بسمة العتيبي والفنانة اليمنية بلقيس والفنان الفلسطيني محمد عساف، نظراً للنجاحات التي حققوها خلال الأعوام الماضية.

يُذكر أن قائمة مجلة فوربس تستهدف الشباب الذين يقيمون في دول عربية أو الذين لهم إرث عربي، ممن لم يبلغوا الثلاثين عاماً، في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والفن والأعمال والرياضة ، والذين يتمتعون بالقدرة على تغيير المستقبل.

مصدر الصور: sayidaty

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