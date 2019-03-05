السكتة الدماغية تغيّب الممثل الأمريكي لوك بيري!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بيان صحفي)

بعد إصابته بسكتة دماغية مفاجئة توفي الممثل الأمريكي لوك بيري بطل مسلسلي "ريفيرديل" و"بيفرلي هليز 90210" التلفزيونيين، عن 52 عاماً.

و بحسب مسؤول العلاقات العامة لدى الممثل الشهير روبينسون، فإن أن أسرة بيري وأصدقاءه كانوا معه وقت الوفاة، وبينهم أطفاله وأقرباؤه وخطيبته وزوجته السابقة.

وأشار إلى أن أسرة بيري تقدر الدعم والصلاة اللذين ظهرا منذ أدخل بيري المستشفى الأربعاء.

وأدخل الممثل الشهير المستشفى الأسبوع الماضي.

وأوضح روبينسون أنه لن يكشف عن مزيد من التفاصيل حالياً.

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