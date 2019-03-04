المغنية الكندية آفريل لافين تقاوم الموت بالغناء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت آفريل لافين، المغنية الكندية، ألبومها الغنائي السادس "Head Above Water"، والذي جاء بعد غياب دام لخمسة أعوام، حيث انقطاع كامل عن ممارسة لافين نشاطها الفني، بسبب إصابتها بداء "لايم" المنتشر في أميركا وأوروبا.

إذ يتسبب داء "لايم"، والذي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرة "القرادة"، في خدر بالأطراف وبعض العضلات أو شللها، واضطرابات حادة في الدورة الدموية بمراحله المتقدمة؛ وذلك ما جعل لافين تبقى جليسة الفراش لفترة طويلة، لم تستسلم فيها للمرض، وقاومت اليأس خلالها، وقامت بكتابة أغاني ألبوم "Head Above Water" في تلك الفترة الصعبة من حياتها.

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