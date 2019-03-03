تعرف على متسابق "Arabs Got Talent" الذي أنطق الحجر وأبكانا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في حلقة عروض الأداء في برنامج المسابقات الشهير "Arabs got talent " التي عرضت يوم السبت ، أذهل العرض الأخير الذي قدمه الفنان السوري نزار علي بدر الحكام ، بل أثر بهم حد البكاء أحياناً ، بعد أن رسم لوحة تشكيلية مستخدماً الحجارة فقط .

واستمر العرض مدة دقيقتين تقريباً ، عرض فيها مشهداً سيريالياً للتهجير الذي عاشه السوريون بسبب الحرب المشتعلة في بلادهم .

وأشار نزار إلى أنه يمتلك هذه الموهبة منذ 35 سنة.

ويصور النحات نزار علي بدر مآسي الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات، فيرسم تهجيره الجماعي من مدنه ويصور الموت والضياع مستخدما حجارة "جبل صافون".

جبل صافون، المعروف باسم الجبل الأقرع، يبعد عن اللاذقية نحو ٥٠ كم وهو عرش الإله حدد، أهم آلهة سوريا القديمة، انتشرت عبادته بين شعوبها قديما من شمالها وإلى ساحلها مرورا بدمشق.

ويقول بدر "اخترت حجارة صافون لأنها غسلت دهورا تحت أقدام صافون. بألوانها الطبيعية وتشكيلاتها بهرتني وشكلت منها أروع الإبداعات".

وينفرد بدر بهذا الفن المميز الذي يجعلك تتأمل دقة المعاني في تفاصيله و تشكيلاته العميقة.

وبدر لا ينشر أعماله إلا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولا يبيع أعماله في المعارض، ووفقا لما قال "أنا فقير، عاطل عن العمل، لكني غني بإبداعاتي وانتمائي لتراب سورية". ويتابعه على الفيس بوك أكثر من 5 آلاف شخص، تابع بدر، "متابعي هم من يعطون عناوين لأعمالي ويؤولون معانيها".

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