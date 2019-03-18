الموت يخطف الفنان المصري جلال عيسى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الفنان المصري جلال عيسى في أحد المستشفيات بالقاهرة عن عمر ناهز 82 عاماً.، وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية.

إذ بدء جلال عيسى حياته ضمن نادي الأهلي لاعب كرة سلة ، حتى اكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، فمنحه أولى فرصه في فيلم المراهقات 1960، وقبلها قدم أدواراً صغيرة في باب الحديد عام 1958، ويعتبر فيلم شد أجزاء في عام 2015 هو آخر أعمال الفنان الراحل.

كما شارك جلال عيسى في عدة أفلام أشهرها معسكر البنات والمراهقات وأغلى من حياتي وأنف وثلاث عيون وأونكل زيزو حبيبي والحب الخالد وغيرها.

كمايذكر أن جلال عيسى من مواليد 17 يوليو 1937



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