تفاصيل مثيرة عن حياة ميغان وهاري.. ماذا كشف المقربون؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ "الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل لا يعيشان حياة الرفاهية بحسب اعتقاد الناس"، إذ أوضح مقرّبون من الزوجين أنّهما "لا يحظيان بطباخ خاص لإعداد الطعام لهما، إذ أنّ الأميرة هي التي تقوم كل مساء بإعداد الوجبات لوحدها". وأشار المقربون أنّ "ماركل هي التي تهتم بمكياجها وتصفيف شعرها قبل أي حدث".

وبحسب "ميرور"، فإنّ "ماركل تهتم كثيراً بأناقتها وتحرص على اختيار الملابس بعناية تامة، الأمر الذي جعلها تحرز لقب "الأكثر أناقة بين النساء في عام 2018".

وتوازياً، أشارت محررة شؤون الموضة والجمال في مجلة "بيبول" الأمريكية، أندريا لافينثال إلى أنّ "القائمة لم تتضمن أبداً أي عضو في أسرة حاكمة أو أي شخص من خارج هوليوود، لكن عندما تتحدث عن الموضة و2018 فلا يمكن تجاهل اسم ميغان ماركل".

مصدر الصورة: CityNews Toronto

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