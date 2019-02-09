مخرج سينمائي شهير يدّعي على "أمازون" ويطالبها بـ68 مليون $

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدّم السينمائي الأمريكي وودي آلن، أمام محكمة مانهاتن المدنية الفدرالية الأمريكية، بدعوى قضائية ضد مجموعة "أمازون"، لقيام الأخيرة بفسخ عقدٍ بينهما بطريقة تعسفية، خلال حزيران الماضي، ورفضها تسديد مبلغ 9 مليون دولار له، في إطار تمويل فيلمه الجديد "إيه ريني داي إن نيويورك".

ويطالب المدّعي بتعويض مالي قدره 68 مليون دولار كحدّ أدنى، بموجب عقد كان مبرماً بينه وبين "أمازون"، وينصّ على إنتاج 4 أفلام وتوزيعها.

وكان العقد ينصّ على مبالغ 9 مليون دولار و25 مليوناً إضافياً للأفلام الثلاثة الأخرى التي كان مقرراً صدورها على التوالي في 2018 و2019 و2020، أي 68 مليوناً بالمجموع.

ولفت آلن إلى أنّ "أمازون أوضحت له أنّ سبب اتخاذ القرار هو الإتهامات المتكررة، وتصريحاته المثيرة للجدل، ورفضه المتزايد للممثلين والممثلات الكبار للعمل معه". ولذلك، أكّد آلن أنّ "ما قامت به أمازون على صعيد فسخ العقد، أرغمه وشركته للإنتاج "غرافيير بروداكشنز" إلى التخلي عن التعاون مع أشخاص معروفين جداً كانوا وافقوا على العمل معه".

وبدأت علاقة وودي آلن بمجموعة "أمازون" مع فيلم "كافي سوساييتي" عام 2016، مع شرائها لحقوقه قبل أن تنتج وتوزع فيلم "ووندر ويل" عام 2017. وبعد ذلك، عمدت المجموعة إلى توقيع عقدٍ جديد لـ4 أفلام جديدة.

(وودي آلن - MovieZine)

مصدر الصورة: BBC

للمزيد:

مؤسس "أمازون" يتعرض للإبتزاز بصور فاضحة.. الدوافع سياسية؟