الأمير هاري وزوجته ميغان في زيارة للمغرب

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (صحيفة تلغراف البريطانية)

يعتزم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، زيارة المغرب ، في 23 من فبراير الجاري، في أول زيارة من نوعها إلى دولة عربية بعد زواجهما.

ويأتي ذلك بناء على طلب من الحكومة البريطانية , لأجل دعم جهود تعليم الفتيات وتمكين الشباب. وتتضمن زيارة الأمير هاري وزوجته برنامجا حافلا، إذ وسيتلقيان قادة البلاد فضلا عن زيارة بعض المعالم السياحية الشهيرة.

وبحسب صحيفة "تلغراف" فإن ماركل التي تنتظر مولودها الأول، ستسافر لأن إرشادات الصحة البريطانية تتيح للنساء أن يركبن الطائرة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

ونقلت الصحيفة عن مقرب من العائلة الملكية أن دوقة ساسكس تنعم بصحة جيدة، وأوضح أن ماركل ستكون في الشهر السابع من الحمل عند سفرها المرتقب إلى المغرب.

وبحسب إرشادات خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، يمكن للنساء أن يواصلن السفر جوا حتى آخر شهر قبل الإنجاب، ومن المرجح أن تنجب ماركل المولود في الربيع المقبل.

وسيسافر الأمير هاري وزوجته على متن طائرة تجارية، ورفض قصر كنغينستون أن يوضح ما إذا كان طاقم طبي سيرافق الزوجين أثناء رحلتهما إلى المغرب.





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