جورجينا حبيبة رونالدو توضح ما يدور بينهما.. وهذه أمنيتها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل)

الكثير من الشائعات تدور حول علاقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحبيبته الحالية جورجينا رودريغيز ، ويبدو أنه حان الوقت في نظر الأخيرة بأن توضح ما يدور بينها وبين الدون ..فهل من زواج قريب ؟

وفي حوار أجرته جورجينا مع مجلة "هولا" الإسبانية، بينت أنه حتى الآن لم يقدم رونالدو عرضا لها بالزواج، لكنها اقرت قائلة: "أتمنى أن أكون زوجته. كانت لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، لكن ربما يحدث في المستقبل وأصبح زوجة كريستيانو".

وبحسب ما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية عن المقابلة فقد قالت جورجينا : "أنا سعيدة بحياتي. لكني أكدت أنه لا توجد خطط حاليا للزواج. لازلت في فترة حداد على فقدان والدي جورج إدواردو رودريغيز، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز السبعين عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية".

مجلة "هولا" سألت جورجينا عن الدعم الذي قدمه لها رونالدو خلال محنة وفاة والدها فأجابت قائلة: "كريستيانو دائما بجانبي ويدعمنا يوميا".

وتابعت: "والدي كان معجبا برونالدو كلاعب كرة قدم وكان متحمسا لعلاقتنا".

وتعرف رونالدو على جورجينا رودريغيز في عام 2016، لدى زيارته للمتجر الذي كانت تعمل فيه، وأنجبا طفلة منذ سنة واحدة وأطلقا عليها اسم "آلانا مارتينا".

يذكر أن تقارير صحفية تحدثت في الآونة الأخيرة عن وجود فتور في العلاقة العاطفية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته، إلا أنها نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستغرام، يظهر فيه النجم البرتغالي يلاعب طفله ماثيو.

ولرونالدو 3 أطفال آخرين من أم بديلة وهم كريستيانو جونيور (9 أعوام) والتوأم "يفا" و"ماثيو"، ويبلغان من العمر نحو عامين

مصدر الصورة : georginagio

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