عبر السنوات.. هذه هي الأفلام العربية التي وصلت للأوسكار
أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة
افتخر العرب بوصول فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي ، وعلى الرغم من أنه لم يكن الفيلم الرابح ،إلا أن مجرد ترشيخه يعطيه أهمية كبيرة .
وعلى مدى سنوات وصلت العديد من الأفلام العربية للأوسكار ، والعديد منها نال الجوائز هنا نستعرض معكم أشهرها .
1 - فيلم لورانس العرب الذي مثل فيه عمر الشريف الحائز على جائزة أوسكار سنة 1962
مصدر الصورة : YouTube
2 - الفيلم الجزائري "زد" الفليم الوحيد الحائز على جائزة أوسكار 1969 فئة الأفلام الأجنبية .
مصدر الصورة : filmaffinity.com
3 - "غبار الحياة" 1996 للمخرج الجزائري الفرنسي رشيد بو شارب
4 - الفيلم الجزاري "أنديجان" 2006 للمخرج رشيد بو شارب
مصدر الصورة : Middle East Online
5 - المخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب الأوفر حظا في ترشح أفلامه للأوسكار "خارجون عن القانون" 2010
6 - الفيلم الموريتاني "تمبكتو" ترشح لفئة الأفلام لأجنبية 2014
مصدر الصورة : YouTube
7 - الفيلم اليمني ليس للكرامة جدران 2011
8 - الفيلم الفلسطيني الجنة الآن 2013
9 - فيلم "ذيب" أول فيلم أردني يترشح لأوسكار 2015
مصدر الصورة : أراجيك
10 - "قضية رقم 23" أول فيلم لبناني يشارك في أوسكار 2018
مصدر الصورة : إضاءات
11 - الفيلم الوثائقي "آخر الرجال في حلب" أوسكار 2018
مصدر الصورة : تلفزيون سوريا
12 - فيلم القبعات البيضاء فاز بالأوسكار 2018
مصدر الصورة : IndieWire
13 - كفرناحوم هو فيلم لبناني من إخراج نادين لبكي رشح الفيلم لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2019
مصدر الصورة : CNN Arabic
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