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عبر السنوات.. هذه هي الأفلام العربية التي وصلت للأوسكار

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة 

افتخر العرب بوصول فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي ، وعلى الرغم من أنه لم يكن الفيلم الرابح ،إلا أن مجرد ترشيخه يعطيه أهمية كبيرة . 

وعلى مدى سنوات وصلت العديد من الأفلام العربية للأوسكار ، والعديد منها نال الجوائز هنا نستعرض معكم أشهرها . 

1 - فيلم لورانس العرب الذي مثل فيه عمر الشريف الحائز على جائزة أوسكار سنة 1962  

مصدر الصورة : YouTube

2 - الفيلم الجزائري "زد" الفليم الوحيد الحائز على جائزة أوسكار 1969 فئة الأفلام الأجنبية .

مصدر الصورة : filmaffinity.com

3 - "غبار الحياة" 1996  للمخرج الجزائري الفرنسي  رشيد بو شارب

4 - الفيلم الجزاري "أنديجان" 2006 للمخرج رشيد بو شارب 

مصدر الصورة : Middle East Online

5 - المخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب الأوفر حظا في ترشح أفلامه للأوسكار "خارجون عن القانون" 2010

 

6 - الفيلم الموريتاني "تمبكتو" ترشح لفئة الأفلام لأجنبية 2014


مصدر الصورة : YouTube

7 -  الفيلم اليمني ليس للكرامة جدران 2011 

8 - الفيلم الفلسطيني الجنة الآن 2013 

9 - فيلم "ذيب" أول فيلم أردني يترشح لأوسكار 2015

مصدر الصورة : أراجيك

10 - "قضية رقم 23" أول فيلم لبناني يشارك في أوسكار 2018 

مصدر الصورة : إضاءات

11 - الفيلم الوثائقي "آخر الرجال في حلب" أوسكار 2018

مصدر الصورة : تلفزيون سوريا

12 - فيلم القبعات البيضاء فاز بالأوسكار 2018

 

مصدر الصورة : IndieWire

13 - كفرناحوم هو فيلم لبناني من إخراج نادين لبكي رشح الفيلم لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2019

مصدر الصورة : CNN Arabic

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