طالبة مغربية تنقش الحناء على يد ميغان ماركل (فيديو + صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زارت دوقة ساسكس الأميرة ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري، بيت التعليم الجميع في منطقة أسني بجبال الأطلس جنوب المغرب، وذلك في إطار زيارتهما التي بدأت يوم السبت الماضي (23 فبراير/شباط)، وتنتهي اليوم الإثنين، وقد شملت مدن الدار البيضاء والرباط ومنطقة أسني.

وأثناء الزيارة التي بدأت باستقبال مميز، احتفلت تلميذات الصرح التعليمي المغربي بقدوم الأميرين، وقامت إحداهن بنقش الحناء على يد الأميرة ميغان، وذلك في إطار الطقوس المغربية للإحتفاء بالمرأة.

وفي هذا الإطار، نشرت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها على "تويتر"، صوراً للأمير وهو جالس بقرب زوجته ميغان وهي تتزين بالحناء.

مصدر الصور: brit.co

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