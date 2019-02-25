شاهد كيف أضحكت ميليسا مكارثي الجمهور بحفل الاوسكار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

العديد من الفقرات المميزة تضمنها حفل الأوسكار الذي أذاعته قنوات abc مساء الإثنين ، لكن أبرزها كانت تلك الفقرات المضحكة ، كتلك التي قدمتها الممثلة ميليسا مكارثي والكوميدي بريان تيري هنري عند تقديمهما لـجائزة الأوسكار عن أفضل تصميم أزياء بطريقة كوميدية حيث ارتديا ملابس ملونة بطريقة ساخرة تشبيها بأبطال فيلم The Favourite.

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وفاز بجائزة أفضل أزياء فيلم black panther.

بينما " فيلم The Favourite" يحكي عن إنجلترا في بدايات القرن الثامن عشر، واعتلاء الملكة آن العرش، وتصير صديقتها المقربة الليدي سارة هى حاكمة المقاطعة، لكن مع وفود خادمة جديدة تدعى أبيجيل إلى القصر، تنقلب الموازين تمامًا.

مصدر الصورة : slate.com

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