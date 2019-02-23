حفل "الأوسكار" غداً.. إليكم تفاصيله وقائمة الترشيحات الكاملة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يستعدّ العالم لمتابعة "حفل جوائز الأوسكار"، وهو الحدث الأكبر على صعيد السينما العالمية الذي سيقام يوم غدٍ الأحد في 24 شباط/فبراير.
ومن المقرّر أن يبدأ الحفل عند الساعة 8 مساءً بتوقيت هوليوود، وسيتمّ بثه عبر شاشة قناة ABC، ويمكن لمستخدمي الإنترنت متابعته على موقع ABC.go.com
ويتميز حفل الأوسكار الـ91 هذه السنة بأنه سيقام من دون مقدّم رئيسي، وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1989، على أن يتضمن فقرات غنائية لفرقة كوين وليدي غاغا مع برادلي كوبر وبيت مدلر وجينيفر هدسون. ومع ذلك، فقد رشحت معلومات عديدة تشير إلى اختيار وودي غولدبيرغ ليكون "المقدم السري" للحفل، ومشاركة النجوم في تسليم الجوائز.
ومن المفترض أن يستمر حفل الأوسكار مدة 3 ساعات، إلا أنه من المتوقع أن يمتد إلى أكثر من ذلك. وفي هذا الإطار، فقد طلبت إدارة الأكاديمية من النجوم الذين سيعتلون المسرح بعد الفوز، أن تكون كلمتهم عاطفية إنما مختصرة، كما حددت لهم مدة 90 ثانية للقيام من مكانهم والتوجه نحو المسرح لاستلام جائزتهم.
وإليكم هذه القائمة بترشيحات حفل الأوسكار للعام 2019:
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:
ألفونسو كوارون، "روما"
سبايك لي، "BlacKkKlansman"
آدم مكاي، "Vice"
بافل بافليكوفسكي، “Cold War
يورجوس لانثيموس، "The Favorite"
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة:
ياليتزا أباريسيو، "Roma"
غلين كلوز، "The Wife"
أوليفيا كولمان، "The Favourite"
ليدي جاجا، "A Star Is Born"
ميليسا مكارثي، "؟Can You Ever Forgive Me"
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:
كريستيان بايل، "Vic "
برادلي كوبر، "A Star Is Born"
ويليم دافو، "At Eternity’s Gate "
رامي مالك، "Bohemian Rhapsody "
فيجو مورتنسن، "Green Book "
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:
إيمي أدامز، Vice
مارينا دي تافيرا، Roma
ريجينا كنغ، If Beale Street Could Talk
إيما ستون، The Favourite
راشيل وايز، The Favourite
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:
ماهرشالا علي، Green Book
آدم درايفر، BlacKkKlansman
سام إليوت، A Star Is Born
ريتشارد إي غرانت، Can You Ever Forgive Me
سام روكويل ، Vice
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:
The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
?Can You Ever Forgive Me
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:
Border
Mary Queen of Scots
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:
All The Stars من Black Panther
I’ll Fight من RBG
The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns
Shallow من A Star Is Born
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad
of Buster Scruggs
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:
Black Panther
First Man
The Favourite
Mary Poppins Returns
Roma
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:
Free Solo
Hale County This Morning
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence
جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
مصدر الصورة: africafeeds
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