حفل "الأوسكار" غداً.. إليكم تفاصيله وقائمة الترشيحات الكاملة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعدّ العالم لمتابعة "حفل جوائز الأوسكار"، وهو الحدث الأكبر على صعيد السينما العالمية الذي سيقام يوم غدٍ الأحد في 24 شباط/فبراير.

ومن المقرّر أن يبدأ الحفل عند الساعة 8 مساءً بتوقيت هوليوود، وسيتمّ بثه عبر شاشة قناة ABC، ويمكن لمستخدمي الإنترنت متابعته على موقع ABC.go.com

ويتميز حفل الأوسكار الـ91 هذه السنة بأنه سيقام من دون مقدّم رئيسي، وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1989، على أن يتضمن فقرات غنائية لفرقة كوين وليدي غاغا مع برادلي كوبر وبيت مدلر وجينيفر هدسون. ومع ذلك، فقد رشحت معلومات عديدة تشير إلى اختيار وودي غولدبيرغ ليكون "المقدم السري" للحفل، ومشاركة النجوم في تسليم الجوائز.

ومن المفترض أن يستمر حفل الأوسكار مدة 3 ساعات، إلا أنه من المتوقع أن يمتد إلى أكثر من ذلك. وفي هذا الإطار، فقد طلبت إدارة الأكاديمية من النجوم الذين سيعتلون المسرح بعد الفوز، أن تكون كلمتهم عاطفية إنما مختصرة، كما حددت لهم مدة 90 ثانية للقيام من مكانهم والتوجه نحو المسرح لاستلام جائزتهم.

وإليكم هذه القائمة بترشيحات حفل الأوسكار للعام 2019:

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، "روما"

سبايك لي، "BlacKkKlansman"

آدم مكاي، "Vice"

بافل بافليكوفسكي، “Cold War

يورجوس لانثيموس، "The Favorite"

جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة:

ياليتزا أباريسيو، "Roma"

غلين كلوز، "The Wife"

أوليفيا كولمان، "The Favourite"

ليدي جاجا، "A Star Is Born"

ميليسا مكارثي، "؟Can You Ever Forgive Me"

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:

كريستيان بايل، "Vic "

برادلي كوبر، "A Star Is Born"

ويليم دافو، "At Eternity’s Gate "

رامي مالك، "Bohemian Rhapsody "

فيجو مورتنسن، "Green Book "

جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

إيمي أدامز، Vice

مارينا دي تافيرا، Roma

ريجينا كنغ، If Beale Street Could Talk

إيما ستون، The Favourite

راشيل وايز، The Favourite

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

ماهرشالا علي، Green Book

آدم درايفر، BlacKkKlansman

سام إليوت، A Star Is Born

ريتشارد إي غرانت، Can You Ever Forgive Me

سام روكويل ، Vice

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

?Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:

Border

Mary Queen of Scots

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:

All The Stars من Black Panther

I’ll Fight من RBG

The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns

Shallow من A Star Is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad

of Buster Scruggs

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther

First Man

The Favourite

Mary Poppins Returns

Roma

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

مصدر الصورة: africafeeds

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