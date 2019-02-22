غوغل يحتفل بذكرى ميلاد صائد التماسيح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، بالذكرى الـ 57 لميلاد عالم الأحياء ستيف إروين Steve Irwin الأسترالي، والذى تميز ببرنامجه "صائد التماسيح".

وقد توفي ستيف إروين، أثر تعرضه للدغة من سمكة سامة غرزت شوكتها فى صدره, أثناء تصويره فيلما وثائقيا في المياه الضحلة ، حيث كان يغوص فى الشعب المرجانية.



واستبدلت شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل واجهتها الرئيسية بعرض من الرسوم الكرتونية التوضيحية خلال اصطياده تمساحا على متن قارب برفقة زوجته وأولاده.

كان له شهره كبيرة جدا من خلال دفاعه عن البيئة، و الجرأة الغريبة خلال اصطياده للحيوانات الخطيرة، كما أن إنشاء حديقة خاصة فى أمريكا، وعرف ببرنامجه الشهير صائد التماسيح ، وقدم أفلام سينمائية.

كما ولد فى 22 فبراير 1962 فى مدينة فيكتوريا وتوفى فى 4 سبتمبر 2006.

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