نانسي بأول صورة تجمعها بـ"ليا": الرضاعة الطبيعية أحلى تجاربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( instagram )

حاملة أسمى معاني الأمومة ، نشرت الفنانة اللبنانية صورتها الأولى مع مولودتها الجديدة " ليا " على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي معلقة أسفلها بعبارة تدعوا فيها إلى العودة لما خططت له الطبيعة لكل أم .

نانسي علقت على الصورة بعبارة "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به."

الصورة جمعت قرابة المليون إعجاب قبل مرور 24 ساعة ، وعلق أكثر من 17 ألف شخص عليها ، مشيدين برسالة نانسي حول الرضاعة الطبيعية .

وأعادت اليونيسف نشر الصورة لنانسي عجرم

جدير بالذكر أن مولودة نانسي ليا، والتي تبلغ من العمر 18 يوما هي الشقيقة الصغرى لأختيها ميلا وإيلا .

وقد نشرت نانسي بعد أيام من ولادتها أغنية جديدة أهدتها لطفلتها الصغيرة التي حملت اسمها "ليا "

مصدر الصورة : instagram

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