ميغان الحامل بالشهر7 تسافر متخفية لحضور حفل بيبي شاور (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

متخفية بقبعتها السوداء ، وشعرها الأسود ، ومتسترة بظلام الليل وصلت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل إلى نيويورك الجمعة، في زيارة غير معلنة وغير رسمية على ما يبدو .

ماركل، البالغة من العمر 37 عاما، والحامل بشهرها السابع حاولت إخفاء نفسها وتجنب الصحفيين والمصورين، وأبقت على رأسها مطأطئا بينما كانت في طريقها إلى السيارة، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان شعر ميغان ماركل الأسود يغطي جانبا من وجهها وتضع قبعة "نيوزبوي" على رأسها، بينما كانت تحمل قبعة دائرية سوداء أخرى في يدها مع حقيبة يد نسائية بيضاء اللون.

ويعتقد أن زيارة ميغان، إلى نيويورك هذه، هي الأولى لها إلى الولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري في مايو 2018.

وأشارت تقارير إعلامية أن دوقة ساسيكس حضرت إلى نيورك تلبية لدعوة صديقتها التي تحضر لها حفل " بيبي شاور " الذي يتم فيه الاحتفال بالمولود الجديد ، واستقبال الهدايا كما تجري العادة مؤخراً .

ويبدو أن خاتم زفافها فضح وجودها أكثر من أي شيء آخر، إذ لم يكن أحدا ليخطئه، وفقا للصحيفة البريطانية.

وتأتي هذه الزيارة قبل أن يقوم الأمير وزوجتها بزيارة إلى المغرب تستغرق يومين بالنيابة عن الحكومة البريطانية.

وخلال زيارتها إلى نيويورك، شوهدت ماركل وهي تشتري ملابس أطفال رضع، كما شوهدت برفقة صديقتها الممثلة جيسيكا مولروني، وهما تتناولان الشاي في مقهى فرنسي في حي سوهو بنيويورك، مساء السبت.

مصدر الصور : ديلي ميل

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