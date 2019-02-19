أحلام تتزوج من موزع موسيقي شهير.. إليكم التفاصيل (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام مصرية معلومات تشير إلى "زواج النجمة المصرية أنغام (47 عاماً) من المزوع الموسيقي أحمد إبراهيم (36 عاماً)، الذي تعاون معها في ألبومها الأخير حالة خاصة جداً".

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإنّ "مصادر مقرّبة من النجمة أكدت هذا الأمر، وأوضحت أنّ الزواج تمّ خلال الأسابيع الماضية"، كاشفة أنّ "زوجة ابراهيم تدعى ياسمين عيسى، وهي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج الفنانة السورية أصالة نصري".

ولفتت المعلومات التي تناقلتها العديد من الوسائل الإعلامية إلى أنّ "عيسى تعاني من حالة انهيار شديد بعد انتشار خبر زواج ابراهيم". غير أن هذا الخبر نفته مصادر صحافية، مؤكدةً أنّ "ابراهيم وزوجته اتفقا منذ فترة على الطلاق بالتراضي".

الجدير ذكره أنّ لإبراهيم باعٌ طويل في التوزيع الموسيقي في الوطن العربي، إذ بدأ مشواره من 16 عاماً، وهو تعاون مع أنغام في ألبومها الجديد بـ6 أغانٍ وهي: "هتقول لربنا ايه" و"حبايبنا" و"على حسك في ايامي" و"ولا دبلت" و"متطمنة" و"حالة خاصة جدا" كما تعاون معها من قبل في أغنية "اتجاه واحد".

مصدر الصور: مجلة هي

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