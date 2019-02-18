ميغان ماركل تتألق بإطلالتها.. والقصر يدفع تكاليفها الباهظة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إطلالات دوقة ساسيكس ميغان ماركل تخطف الأنظار ، هي أنيقة ، متجددة ، ودوماً تتبع آخر صيحات الموضة ، ترتدي أزياءها من أشهر المصممين ، ولا تدع مكاناً للخطأ بأي تفصيل ، ترتدي مختلف الألوان التي تناسبها ، وتتألق وسط من حولها .

لكن كل هذه الأناقة يقف خلفها ثروة كبيرة فقد تم الكشف عن تكلفة خزانة ميغان ماركل التي بلغ مجموعها 725 ألف دولار في العام 2018 وحده، من دون ان يتضمّن المبلغ تكلفة فستان الزفاف المبهر من تصميم Givenchy والذي يعتقد أن قيمته وحده تصل إلى أكثر من 440 ألف دولار .

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تكلف ملابس ميغان في اليوم الواحد حوالي 9100 يورو.

يذكر أنه لا يسمح بروتوكول العائلة الملكية بارتداء ملابس مصممي أزياء، لذا فالأمير هاري وزوجته ميغان يقومان بشراء ملابسهما من مالهم الخاص، وفق ما ورد في المجلة المهتمة بأخبار المشاهير.

جدير بالذكر أن ميغان كانت تحصل على ما يقرب من 50 ألف دولار في الحلقة الواحدة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي "سيوتس"، والذي استمر لمدة 7 أعوام، بحسب مجلة بيبول. بينما تقدر ثروة هاري بحوالي 25 مليون دولار ورثها عن أمه الأميرة الراحلة ديانا.

اقرأ أيضاً :

قاسمٌ مشترك يجمع ميغان ماركل بـ"حماتها".. ما السر؟

تحدي شباك الطائرة.. أدواته أغرب مما تتخيل.. (فيديو)

مصدر الصور : pinterest