بيل غيتس يفجّر مفاجأة: لا أستحق أن أكون غنياً!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس والذي تبلغ ثروته نحو 73 مليار جنيه أسترالي أنه "لم يدفع إلّا ضرائب قليلة جداً خلال حياته"، معتبراً أنه "لا يستحق أن يكون غنياً".

وأوضح غيتس أنّه "جنى ثروته بفضل التوقيت المناسب وضربات الحظ، ويتعيّن على كبار رجال الأعمال الآخرين المساهمة بشكلٍ أكبر في الضرائب".

كلام رجل الأعمال الشهير البالغ من العمر 63 عاماً، جاء خلال مقابلة مع موقع "ديلي ميل" البريطاني، حيث أشار إلى أنّه "دفع أكثر من 7.75 مليار دولار كضرائب، ولكن كان عليه أن يدفع أكثر"، مؤكداً أنه "التزم القانون، ويعتقد أن الأمور يجب أن تكون أكثر تقدمية".

إلى ذلك، فقد دعا غيتس إلى "المزيد من الوضوح حول الضرائب التي تدفعها شركات التكنولوجيا العملاقة"، معرباً عن تأييده الكامل لـ"رفع ضريبة التركات في الولايات المتحدة الأمريكية"، وقال: "يمكن للوالدين ترك ما يقرب من 9 ملايين جنيه استرليني لورثتهم من دون الخضوع للضرائب".

مصدر الصورة: Time Magazine

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