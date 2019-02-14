انطلاق فعاليات مهرجان البستان الدولي للموسيقى

أخبار الآن | بيروت - لبنان ( رويترز )



أنطلقت فعاليات مهرجان البستان الدولي للموسيقى والفنون الأدائية في دورته السادسة والعشرين في لبنان مستلهـِما عراقة وسحر الموسيقى الإيطالية .

وتحمل الدورة الجديدة للمهرجان عنوان "كري شندو" التي تـَعني التدرج التصاعدي للموسيقى وهو ما جرى بالفعل في حفل الافتتاح الذي امتد لأكثر من ثلاث ساعات في بيت مْري في محافظة جبل لبنان.

وكانت البداية مع تحية خاصة لصديقة المهرجان الأديبة والناقدة الراحلة مي منسى، وذلك في لفتة وفاء أشاعت أجواء من الشجن بالحفل تجاه منسي التي طالما دعمت المهرجان وساندته بكلماتها وحضورها.

بعدها اختار قائد اوركسترا البستان الأكاديمية المايسترو جيانلوكا مارسيانو، وهو في الوقت ذاته المدير الفني للمهرجان، مقطوعة بعنوان (اوبوا كونشرتو ان سي ماجور) للإيطالي دومينيكو تشيماروزا كانت نجمتها العازفة على آلة الأوبوا سانيا روميتش التي تألقت في تناغمها مع الاوركسترا.

وتوالى العزف المنفرد بمصاحبة الأوركسترا مع عازف الكمان النيوزيلندي بنيامين بيكر ثم عازفة التشيلو الإيطالية الشهيرة ميريام براندي، وبعدها عازف الكمان الروسي مكسيم نوفيكوف.

وكان مسك الختام مع "تنويعات على لحن روكوكو" للمؤلف الروسي بيتر إليتش تشايكوفسكي مستوحاة من مذهب الروكوكو المعماري الذي تأثرت به الموسيقى الكلاسيكية في القرن الثامن عشر.

وقالت لورا لحود، نائبة رئيسة مهرجان البستان الدولي، "اليوم عندنا شيء كتير مهم، حدث لأول مرة بيصير بكل البلاد العربية، فيه أكاديمية أوركسترا، فنانين موسيقيين من كل بلاد العالم، كلهن شباب، صار لهن جمعتين (أسبوعين) بفندق البستان عم بيتمرنوا مع عازفين منفردين مهمين، ثمانية عازفين، كانوا مدربين لألهن".

وقالت امرأة من جمهور الحفل تدعى ميرنا ضومط "سعيدة للغاية لأن عندنا هيك مهرجان عم بيصير بلبنان، لأن الموسيقى هي شيء كتير راقي، وهيدا بيدل قد إيه الشعب اللبناني عنده رقي، مع إنه صار عندنا حرب، ونحن عايشين بضائقة مالية واقتصادية، بس ما زال الشعب اللبناني هيدا بيفرجي قد إيه بيحب يعيش".

ويستمر مهرجان البستان الدولي حتى 17 مارس آذار القادم بمشاركة نحو 200 فنان وعازف وراقص يقدمون نحو 20 حفلا.

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