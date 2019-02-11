غوغل يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة ماري منيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالله العصار)

يحتفي محرك البحث الأشهر في العالم غوغل، اليوم 11 فبراير، بالذكرى الـ 114 لميلاد الفنانة الراحلة ماري منيب، بوضع صورة لها على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث.

يذكر أن الفنانة الراحلة ممثلة كوميدية مصرية من أصول شامية، ولدت في العاصمة السورية دمشق 11 فبراير عام 1905، وانتقلت مع أفراد عائلتها للعيش في مصر، حيث أقامت في حي شبرا، واسمها الحقيقي هو ماري سليم حبيب نصرالله، وتوفيت يوم 21 يناير 1969، عن عمر يناهز 64 عامًا.

بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة، كانت بدايتها كراقصة في الملاهي ثم بدأت حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1937 وتوالت أعمالها في المسرح والسينما.



وقامت ببطولة أفلام سينمائية عدة، واشتهرت بأداء دور الحماة التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها فتفسد الأشياء ثم تنسحب عن حياتهما، وظلت تعمل بالمجال الفني لخمسة وثلاثين عامًا.

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