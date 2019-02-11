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جوائز "بافتا 2019".. إليكم القائمة الكاملة للفائزين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

اختتم مهرجان "بافتا 2019" فعالياته، الأحد، وقد احتلّ فيلم "روما" المرتبة الاولى بين الأفلام، فيما حلّ الممثل الأمريكي المصري رامي مالك أولاً كأفضل ممثل في دور رئيسي في فيلم "bohemian rhapsody".

وإليكم القائمة الكاملة بأبرز الفائزين بجوائز BAFTA 2019:

اللقب الفيلم/الممثل/المخرج/السيناريو/تصميم إنتاج/موسيقى/تصوير سينمائي/مؤثرات مرئية/صوت                                                              
أفضل فيلم roma
أفضل ممثل في دور رئيسي رامي مالك عن دوره في bohemian rhapsody
أفضل ممثلة في دور رئيسي أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم the favourite
أفضل ممثل مساعد ماهارشلا علي عن دوره في green book
أفضل مخرج ألفونسو كوران عن فيلم roma
أفضل فيلم بريطاني the favourite
أفضل فيلم ناطق باللغة الإنجليزية roma
أفضل مؤثرات مرئية black panther
أفضل تصوير سينمائي roma
أفضل مونتاج فيلم vice
أفضل فيلم أنيمشن spider - man: into the spider - verse
أفضل سيناريو فيلم أصلي             the favourite
أفضل سيناريو مقتبس blackKklansman
أفضل صوت bohemian rhapsody
أفضل تصميم إنتاج the favourite
أفضل فيلم بريطاني قصير cows 73
أفضل نجم صاعد ليتيتيا رايت
أفضل موسيقى أصلية  a star is born

 

مصدر الصورة: The Sports Daily

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