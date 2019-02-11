جوائز "بافتا 2019".. إليكم القائمة الكاملة للفائزين

... الأمريكي المصري رامي مالك يفوز بجائزة "غولدن غلوب" فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل عن أدائه لشخصية فريدي ميركوري في فيلم " Bohemian Rhapsody " وهي المرة الأولى التي تُم

... سي إن إن تكشف قائمة الترشيحات لجوائز الأوسكار كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار في النسخة الـ 91 من الجائزة.

... مريم أوزيرلي وفتاة من أصل مغربي ضمن أجمل 10 نساء على الأرض! يختلف كل منا في تقديره للجمال، ولكن هناك من الفنانات لا يختلف أحد على مدى جمالهن وجاذبيتهن، فضلا عن تألقهن في حياتهن العملية.