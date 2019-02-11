جوائز "بافتا 2019".. إليكم القائمة الكاملة للفائزين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)
اختتم مهرجان "بافتا 2019" فعالياته، الأحد، وقد احتلّ فيلم "روما" المرتبة الاولى بين الأفلام، فيما حلّ الممثل الأمريكي المصري رامي مالك أولاً كأفضل ممثل في دور رئيسي في فيلم "bohemian rhapsody".
وإليكم القائمة الكاملة بأبرز الفائزين بجوائز BAFTA 2019:
|اللقب
|الفيلم/الممثل/المخرج/السيناريو/تصميم إنتاج/موسيقى/تصوير سينمائي/مؤثرات مرئية/صوت
|أفضل فيلم
|roma
|أفضل ممثل في دور رئيسي
|رامي مالك عن دوره في bohemian rhapsody
|أفضل ممثلة في دور رئيسي
|أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم the favourite
|أفضل ممثل مساعد
|ماهارشلا علي عن دوره في green book
|أفضل مخرج
|ألفونسو كوران عن فيلم roma
|أفضل فيلم بريطاني
|the favourite
|أفضل فيلم ناطق باللغة الإنجليزية
|roma
|أفضل مؤثرات مرئية
|black panther
|أفضل تصوير سينمائي
|roma
|أفضل مونتاج
|فيلم vice
|أفضل فيلم أنيمشن
|spider - man: into the spider - verse
|أفضل سيناريو فيلم أصلي
|the favourite
|أفضل سيناريو مقتبس
|blackKklansman
|أفضل صوت
|bohemian rhapsody
|أفضل تصميم إنتاج
|the favourite
|أفضل فيلم بريطاني قصير
|cows 73
|أفضل نجم صاعد
|ليتيتيا رايت
|أفضل موسيقى أصلية
|a star is born
مصدر الصورة: The Sports Daily
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