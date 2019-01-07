للأسبوع الثالث على التوالي.. "أكوا مان" يتصدر شباك التذاكر
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(رويترز)
للاسبوع الثالث على التوالي احتفظ فيلم الحركة "أكوا مان" بصدارة إيرادات السينما الأمريكية محققا إيرادات تجاوزت 30 مليون دولار. والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.
وجاء فيلم الرعب الجديد "غرفة الهروب" (إسكيب روم) في المركز الثاني محققا 18 مليون دولار. والفيلم بطولة تايلر لابيني وديبوره آن وول ومن إخراج آدم روبيتيل.
وتراجع الفيلم الموسيقي "عودة ماري بوبينز" (ماري بوبينز ريتيرنز) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 15.8 مليون دولار. والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريبو إيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدرفيرس) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا 13 مليون دولار. أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.
وتراجع فيلم الخيال العلمي "النحلة الطنانة" (بامبلبي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار. والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا ومن إخراج ترافيسنايت.
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