 للأسبوع الثالث على التوالي.. "أكوا مان" يتصدر شباك التذاكر

... "هالوين" يتصدر إيرادات السينما للأسبوع الثاني إحتفظ فيلم الرعب "هالوين" بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني محققا 32 مليون دولار، والفيلم بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وويل باتون

... The Twilight يتصدر ايرادات السينما بأمريكا الشمالية للاسبوع الثالث احتفظ الجزء الثاني من فيلم The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2 بصدارة ايرادات السينما

... باريس هيلتون ابرز ضحايا رامز واكل الجو في أول ظهور لها عبر شاشة مصرية، يستضيف النجم رامز جلال في حلقة مختلفة ومميزة من برنامج "رامز واكل الجو"، النجمة العالمية باريس هيلتون، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، محققاَ النجاحات ومحلقاً بعيداً عن المنافسة.

... مسرحية تتصدى لقضية ارتفاع حرارة الأرض يتجول ثلاثة أطفال وكلب في الشوارع بحثا عن موسم الخريف المفقود، على أمل وحيد.. أن يقابلوا "ملكة الفصول" التي تحذرهم من تدهور الأحوال المناخية.

... رقصة تقليدية كمبودية تصل لليونسكو بعد أن كادت رقصة الأقنعة التقليدية التي يعود تاريخها إلى قرون مضت في كمبوديا أن تندثر ، نجح فنانون في الحفاظ عليها