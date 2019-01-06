تهمة اساءة جديدة لمصر تلاحق شيرين.. هل أساءت فعلاً؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أحال المستشار نبيل صادق النائب العام المصري بلاغا يتهم المطربة شيرين عبد الوهاب بالإساءة إلى مصر إلى نيابة الاستئناف.

و أرسل المحامي طارق محمود، إنذارا على يد محضر لنقيب الموسيقيين بصفته، طالب فيه بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق فورا، نظرا لإساءتها للدولة المصرية ومواطنيها، حيث نص الإنذار على أن المطربة دأبت فى الفترة الأخيرة ومن خلال حفلاتها العامة التى تحييها سواء داخل مصر أو خارجها على تعمدها إهانة الدولة المصرية والمصريين من خلال تصريحاتها فى تلك الحفلات وآخرها تعمد الإهانة في خلال حفل رأس السنة الميلادي منذ أيام.

جاء فى الإنذار، أن شيرين ، صدر منها جملة على المسرح "أنا خسارة في مصر"، وهو الأمر الذي تكرر كثيرًا خلال الفترات السابقة، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة عن تلك الإساءات المتعمدة.

وطالب محمود، بإيقاف المطربة عن الغناء في الحفلات العامة وإحالتها إلى المجلس التأديبي للنقابة بعد التحقيق معها فى إساءتها المتكررة ضد مصر والمصريين.

وتظهر شيرين على المسرح وهى تتحدث عن مشكلة فى الصوت قائلة: "أنا سامعة صوتى 4 مرات بسبب المرايات اللى ورايا على المسرح ، لأن الـspeaker بتضرب فى المرايات.. مش كدة يا أستاذ حلمى"، ورد حلمى بكر الذى كان حاضرا فى الحفل: "أنتى صح"، لتعقب شيرين مازحة: "والله أنا خسارة فى البلد".

ويتضح من الفيديو أمرين؛ الأول أن شيرين لم تقل "أنا خسارة فى مصر" كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى البلاغ الذى تقدم به المحامي سمير صبري ضد شيرين عبد الوهاب، والثانى أن الأمر لم لا يتعدَ كونه مزحة وهي جملة دارجة كثيرا ما تتردد على ألسنة الجميع.

وخلال الأيام الماضية أثيرت أزمة على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تصريحات نُسبِت إلى الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب فى حفلها الأخير الذى أقيم ليلة رأس السنة، وأشيع أنها قالت: "أنا خسارة فى مصر" على عكس ما ظهر فى الفيديو.

يشار إلى أن نقابة الموسيقيين أوقفت شيرين عبد الوهاب نهاية عام 2017، وأوقفت منحها التصاريح اللازمة للغناء فى الحفلات حتى مثولها للتحقيق، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها بإحدى حفلاتها فى لبنان على أغنية "ماشربتش من نيلها"، حيث قالت: "هيجيلك بلهارسيا" وتابعت بسخرية "إشربي إيفيان أحسن" فى إشارة لمياه معدنية فرنسية.

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