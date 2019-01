كيم كاردشيان تنتظر مولوداً جديدا

خبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

كشفت تقارير صحفية أن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان تنتظر طفلها الرابع عن طريق أُم بديلة.

وتلجأ نجمة تلفزيون الواقع وزوجها كاني ويست , الى المرأة نفسها التي حملت بابنتهما شيكاغو التي ولدت قبل 11 شهرًا.

وكشفت كيم في وقت سابق أنها مُضطرة إلى استخدام الرحم البديل , بعد أن نصحها الأطباء بعدم حمل أطفال آخرين لأسباب صحّيّة.

وذكرت صحيفة "يو إس ويكلي" أن الزوجين كانا قد تركا جنينًا مخصبًا واحدًا وأن طفلهما سيُولد في شهر مايو.

وقالت كيم: "كاني يريد أن ينجب سبعة أطفال"، ومن المعروف أن كيم وكاني لديهما ثلاثة أطفال في الوقت الحالي وهما شيكاغو البالغ من العمر 11 شهرًا، ونورث خمسة أعوام وساينت ثلاثة أعوام.

يُذكر أن هناك تقارير في أغسطس الماضي أشارت إلى قدوم طفلها الرابع ولكنها نفت في لقاء تليفزيوني، قائلةً: "قرأت شيئًا عن ذلك ولكنّ هذا غير صحيح".

وتابعت أنّها وأسرتها يستعدون لتصوير جزء جديد من حلقات Keeping Up with the Kardashians، قائلةً: "إن كنتُ حاملاً سأعلن ذلك خلال الحلقات، ولكن الآن لا يوجد شيء".

