هل تنتظر كيم كارديشان طفلها الرابع؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

حياة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشان تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ومؤخراً ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست ينتظران مولودهما الرابع من الأمّ البديلة.



وبحسب ما نشر موقع US Weekly، فإن الطفل المنتظر هو صبي ومن المتوقع أن يولد في شهر أيار المقبل.



نُشير إلى أن هذا الخبر جاء بعد أقل من سنة على ولادة الطفلة شيكاغو من الأمّ البديلة في 15 كانون الثاني من العام الماضي.

وكانت كيم قد أعادت تغريد صور خلال فترة الأعياد لها ولعائلتها وزوجها ، كان التعليق عليها " أحب أن أرى عائلة ويست تكبر "

مصدر الصورة : حساب كيم على تويتر

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