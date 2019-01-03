استياء من "نتفليكس" لاستخدامها صور حادث قطار في فيلم

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا ( أ.ف.ب )

أبدت هيئة السكك الحديدية البلجيكية أسفها لاستخدام منصة "نتفليكس" الرقمية لصور حادث تصادم قطارين تسبب في مصرع 19 شخصاً قبل نحو تسعة أعوام، في فيلم رعب بعنوان "Death Note"

واستخدمت المنصة في الفيلم صوراً حقيقية لحادث الخامس عشر من فبراير عام 2010، بعد تصادم قطارين.

وقالت هيئة السكك الحديدية البلجيكية إنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية، وفق صحيفة "دا ستاندارد".

وقالت هيئة السكك الحديدية البلجيكية إنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية، وفق صحيفة "دا ستاندارد".



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