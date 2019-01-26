وفاة الموسيقي الفرنسي ميشال لوغران عن 86 عاما

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي المؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال لوغران الذي اشتهر بالألحان التي وضعها لعدد كبير من الأفلام السينمائية، في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت في باريس.

وخلال عمله لأكثر من خمسين عاما، اكتسب لوغران شهرة عالمية وحصل على ثلاث جوائز أوسكار لموسيقى أفلام ألفها. وقد عمل مع عدد من كبار النجوم في هذا القطاع من راي تشارلز إلى أورسون ويلز وإيديث بياف وفرانك سيناترا.

وكان لوغران المولود في باريس في 24 شباط 1932، بدأ العمل في تلحين موسيقى أفلام في ستينات القرن الماضي مع ظهور "الموجة الجديدة" وعمل مع عدد من كبار المخرجين من بينهم جان لوك غودار.

ومن أشهر الألحان التي وضعها موسيقى فيلم "مظلات شيربورغ".

وكان يفترض أن يقدم لوغران حفلات موسيقية في باريس في نيسان المقبل.

ولوغران حصل على ثلاث جوائز أوسكار تقديرا لألحان أفلام هي "آنسات روشفور" (1967) و"صيف 42" (1972) و"ينتل" (1984).

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