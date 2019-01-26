لماذا يطلق المغاربة اسم جيلالي على نجل رونالدو؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مؤخرا بصور جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي بات ملقّبا في هذا البلد بجيلالي.

فكرة إطلاق اسم جيلالي، أحد الأسماء المشهورة في منطقة المغرب الكبير، بدأت من الجزائر بعدما لاحظت مجموعة من الرواد أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين ملامح جونيور وملامح طفل مغاربي من الطبقة الشعبية.

وهناك فئة أخرى لا تكثرت لسبب إطلاق هذا الاسم على نجل رونالدو، وهمهم الوحيد هو إضفاء نوع من الفكاهة والسخرية من الصور التي ينشرها رونالدو وصديقته مع جونيور، حيث يعدلونها باستخدام برنامج الفوتوشوب، لإظهار كيف سيبدو جونيور لو كان فعلا اسمه جيلالي وينحدر من الجزائرأو المغرب.

وأطلق اسم جيلالي كاسم بديل لنجل رونالدو، لعفويته وتصرفاته التي تشبه إلى حد كبير تصرفات أبناء الطبقة الشعبية في المغرب وفي البلدان العربية بصفة عامة.

وتناقل المغاربة في الآونة الأخيرة على نطاق واسع صورا لرونالدو مع نجله، ويظهر فيها هذا الأخير في أوضاع مثيرة للسخرية وبعيدا عن حس النجومية والبروتوكول، الذي يحاول المشاهير عادة ترسيخه في سلوكيات وتصرفات أبنائهم أمام عدسات الكاميرا.

ويبلغ جونيور ثمانية أعوام، وولد في الولايات المتحدة من أم لم يكشف عن اسمها حتى الآن، وهو الابن البكر لرونالدو، الأب لـ4 أولاد، طفلان وطفلتان.

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مصدر الصورة: إرم