ابن ميسي موهوب كوالده ولكن بالتصويب على الهواتف (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( انستغرام )

يبدو أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أورث أطفاله موهبته في التسديد بـكرة القدم ، هذا ما تظهره ما تنشره زوجة ميسي نجم برشلونة الإسباني أنتونيلا روكوزو، عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام.

آخر هذه الفيديوهات فيديو كان لابن ميسي الصغير البالغ من العمر 3 سنوات ماتيوو يسدد الكرة بمهارة.

وتعددت الفيديوهات التي نشرها ميسي وزوجته، يظهران فيها موهبة ماتيو في الموسيقى والرقص بعيدا عن كرة القدم.

وظهر في الفيديو نجل ميسي هذه المرة يغني، وهو يرتدي قميصا لبرشلونة ليسدد الكرة التي كانت بحوزته مباشرة إلى شاشة هاتف والدته المحمول ما تسبب في سقوطه من يدها.

ويعد ماتيو الابن الثاني لميسي إلى جانب طفليه الآخرين تياغو بعمر6 أعوام وسيرو الذي لم يكمل العام.

مصدر الصورة : حساب ميسي على انستغرام

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