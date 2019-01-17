"غوغل" يحتفل بالذكرى 86 لميلاد داليدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتفل محرك البحث "غوغل" بذكرى ميلاد الفنانة داليدا 86 .

اليدا أو يولاندا كريستينا جيجليوتي هي فنانة ومغنية إيطالية مصرية ولدت في شبرا لأبوين من المهاجرين , وتعود أصولهما إلى جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا.

بدأت داليدا حياتها بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت بها سنة 1954 وانتقلت الى فرنسا لبدء مسيرتها الفنية, وقد غنت بتسع لغات: العربية والإيطالية والعبرية والفرنسية واليونانية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية.

وتوفيت سنة 1987 منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة.

ودفنت في مقبرة مونمارتر بباريس، وصنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر إحدى أكثر الأعمال المنحوته تميزًا في المقابر الخاصة بالمشاهير.

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