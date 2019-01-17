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رحيل الفنان الكويتي حمد ناصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غيب الموت، الفنان الكويتي القدير حمد ناصر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويعد الفنان حمد ناصر من الممثلين الأوائل الذين ساهموا في نشر الحركة المسرحية في دولة الكويت.

وكان قد أحب التمثيل منذ الصغر، إذا ابتدئ مشواره الفني على مسرح المدرسة والأندية الصيفية وانضم إلى فرقة المسرح العربي عام 1965.

وكانت أول مسرحية اشترك فيها هي مسرحية "الليلة يصل محقان".

وقد قدم العديد من الأعمال الدرامية مثل مسرحية عالم نساء، ورجال ومراهق في الخمسين، وتمثيلية الإنسان هو الإنسان، ومسلسل ليالي شهرزاد.

 

 

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