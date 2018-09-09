فنانتان أمريكيتان تحولان عرض أزياء لميدان للملاكمة (فيديو)

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

قد تنقلب علاقات الزمالة في بعض الأحيان إلى عداوات مستعرة بسبب اللهث وراء الشهرة والمتابعين، هذه العداوات قد تظهر شرارتها في أي لحظة ما لم يتم التحكم جيدا في الأعصاب!



في موضوع ذي صلة، انقلبت ملاسنة بين المغنيتين الأمريكيتين "كاردي بي" و "نيكي ميناغ" إلى "جولة من الملاكمة"، خلال حفل لعرض الأزياء في مدينة نيويورك، وحسب موقع "تي ام زد" لأخبار المشاهير بدأ الصدام بين المرأتين بعد أن اقتربت مغنية الراب "كاردي" من "ميناغ" لتعاتبها بسبب "أكاذيب تروجها"..



وأورد نفس الموقع أن "كاردي" تعرضت للكمة من حارس أمني قبل أن تقذف غريمتها بحذاء أحمر الكعب، وأنه بدا أن "ميناغ" لم تصب بأذى بعد رشقها بالحذاء، وأضاف نفس المصدر أنه بعدما رافق الحراس "كاردي" إلى الخارج حافية القدمين بجبين منتفخ من الإصابة توجهت النجمتان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقدم كل منهما روايتها لأسباب الخلاف..









من جانبها نقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان أن المشادة وقعت على شرفة الطابق الأول من بناية كانت تشهد حفلة تحييها المغنية "كريستينا أغيليرا"، وظهرت كاردي التي كانت ترتدي رداءا أحمر من تصميم "دولتشي أند غابانا" في لقطة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تنحني إلى الأمام بعد أن تدخل صديقها النجم التلفزيوني "راه علي"، وقد فض حراس الأمن الاشتباك بعد لحظات من وقوعه..

واتهمت كاردي غريمتها "ميناغ" البالغة من العمر 34 عاما بتوجيه تهديدات إلى فنانين آخرين بمقاطعتهم إذا تعاملوا معها، وقالت إنها تعبت كثيرا من أجل تحقيق النجاح والشهرة اللذين عرفتهما وأنها لن تسمح لأي كان بالعبث بهما..

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